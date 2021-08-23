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В Киеве сегодня состоится международный саммит "Крымская платформа"

В Киеве сегодня состоится международный саммит "Крымская платформа"

Киев  •  УНН

 • 24560 просмотра

КИЕВ. 23 августа. УНН. Сегодня, в День Флага Украины в Киеве состоится саммит “Крымская платформа”, в которой примут участие 45 стран мира. Об этом сообщает УНН.

Детали

“Крымская платформа” — дипломатическая инициатива Украины, основной его целью является возвращение международного внимания к вопросу Крыму, защиты прав человека на оккупированных территориях и деоккупации полуострова. Среди основных направлений саммита — также расширение и усиление международных санкций против России, международная безопасность, влияние оккупации на экономику и экологию.

Мероприятие пройдет в столичном конференц-центре Парковый, который расположен в центре Киева — возле Верховной Рады и Мариинского дворца. Начало в 11:30. Певица крымскотатарского происхождения Джамала откроет этот учредительный саммит песней “1944”.

На саммите запланированы выступления украинских лидеров — это Президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Денис Шмыгаль, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков и лидер крымско-татарского народа Мустафа Джемилев. Выступить со словом имеет также представитель экспертной сети. Все главы делегаций, представляющих иностранные государства, тоже смогут выступления.

После этого состоится форум. Запланировано четыре отдельные панельные дискуссии по различным темам. По итогам саммита ожидается принятие декларации.

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Дополнение

На уровне президентов будут представлены Латвия, Литва, Эстония, Польша, Словакия, Венгрия, Молдова, Словения, Финляндия. Также в саммите примет участие президент Европейского совета Шарль Мишель.

На уровне премьер-министров будут представлены Румыния, Грузия, Хорватия, Швеция. Два государства будут представлены на уровне глав парламентов, это Швейцария и Чехия.

Германию представит министр экономики и энергетики Петер Альтмайер.

13 государств будут представлены на уровне министров иностранных дел Турция, Франция, Испания, Италия, Бельгия, Австрия, Нидерланды, Люксембург, Ирландия, Дания, Болгария, Черногория, Северная Македония.

Два государства будут представлены министрами обороны: Великобритания и Португалия. Соединенные Штаты будут представлены президентской делегацией во главе с Министерка энергетики Дженнифер Грэнхолм.

Норвегию будет представлять государственный секретарь министерства иностранных дел.

Европейскую комиссию представлять вице-президент Валдис Домбровскис, НАТО будет представлять заместитель Генерального секретаря, Совет Европы будет представлять генеральный секретарь этой организации, ГУАМ так же будет представлен на уровне генерального секретаря.

Семь государств будут представлены на уровне послов Новая Зеландия, Мальта, Япония, Австралия, Кипр, Канада, Исландия и Греция.

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