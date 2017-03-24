У Києві сьогодні стартує фестиваль Docudays UA
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. У столиці сьогодні, 24 березня, відкриється чотирнадцятий Міжнародний фестиваль документального кіно про права людини Docudays UA, який щорічно відбувається за підтримки Держкіно України. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє ДержкКіно, передає УНН.
Згідно з повідомленням, фестиваль проходитиме у Києві з 24 по 31 березня в Будинку кіно (вул. Саксаганського, 6), у кінотеатрах “Київ” (вул. Велика Васильківська, 19) та “Кінопанорама” (вул. Шота Руставелі, 19). Цьогоріч Docudays UA присвячений питанням захисту довкілля.
“Стало закономірним бачити на цьому фестивалі сучасне амбітне документальне кіно, яке нікого не залишає байдужим. Сподіваюся, у цьогорічній програмі кожен зможе знайти для себе фільми, які змінять його екологічну свідомість та допоможуть відчути вагу особистої участі у необхідній сьогодні екологічній революції” — зазначив голова Держкіно Пилип Іллєнко.
Нагадаємо, минулого року, 26 березня, Міжнародний фестиваль Docudays UA відкрився українською прем’єрою фільму “У променях сонця” Віталія Манського “про досконале життя в досконалій країні” — Північній Кореї.