В Киеве сегодня стартует фестиваль Docudays UA
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. В столице сегодня, 24 марта, откроется четырнадцатый Международный фестиваль документального кино о правах человека Docudays UA, который ежегодно проходит при поддержке Госкино Украины. Об этом на своей странице в Facebook сообщает ДержкКино, передает УНН.
Согласно сообщению, фестиваль будет проходить в Киеве с 24 по 31 марта в Доме кино (ул. Саксаганского, 6), в кинотеатрах "Киев" (ул. Большая Васильковская, 19) и "Кинопанорама" (ул. Шота Руставели, 19). В этом году Docudays UA посвященный вопросам защиты окружающей среды.
"Стало закономерным видеть на этом фестивале современное амбициозное документальное кино, которое никого не оставляет равнодушным. Надеюсь, в нынешней программе каждый сможет найти для себя фильмы, которые изменят его экологическое сознание и помогут почувствовать вес личного участия в необходимом сегодня экологической революции", - отметил председатель Госкино Филипп Ильенко.
В прошлом году, 26 марта, Международный фестиваль Docudays UA открылся Украинский премьерой фильма "В лучах солнца" Виталия Манског " о совершенном жизни в совершенной стране" - Северной Кореи.