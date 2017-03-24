В Киеве сегодня стартует фестиваль Docudays UA

Согласно сообщению, фестиваль будет проходить в Киеве с 24 по 31 марта в Доме кино (ул. Саксаганского, 6), в кинотеатрах "Киев" (ул. Большая Васильковская, 19) и "Кинопанорама" (ул. Шота Руставели, 19). В этом году Docudays UA посвященный вопросам защиты окружающей среды.

"Стало закономерным видеть на этом фестивале современное амбициозное документальное кино, которое никого не оставляет равнодушным. Надеюсь, в нынешней программе каждый сможет найти для себя фильмы, которые изменят его экологическое сознание и помогут почувствовать вес личного участия в необходимом сегодня экологической революции", - отметил председатель Госкино Филипп Ильенко.

В прошлом году, 26 марта, Международный фестиваль Docudays UA открылся Украинский премьерой фильма "В лучах солнца" Виталия Манског " о совершенном жизни в совершенной стране" - Северной Кореи.