У Києві сьогодні перекрили рух на важливій транспортній розв'язці
Київ • УНН
КИЇВ. 25 липня. УНН. Рух транспорту на виїзді з бульвару Вацлава Гавела на проспект Космонавта Комарова 25 липня буде закритий. Про це із посиланням на КК “Київавтодор” повідомила прес-служба КМДА, передає УНН.
“25 липня із 08:00 до 23:00 у зв’язку із виконанням ремонтних робіт закрито рух транспорту на виїзді з б-ру Вацлава Гавела на просп. Космонавта Комарова у напрямку центру міста”, — повідомили у КК “Київавтодор”.
Крім того, як пізніше повідомили у КМДА, у зв’язку з виконанням ремонтних робіт рух транспорту на виїзді з бульвару Вацлава Гавела на проспект Космонавта Комарова буде закрито і 26 липня.
— з 06:00 до 13:00 на виїзді з просп.Космонавта Комарова на б-р Вацлава Гавела у напрямку вул. Каблукова;
— із 13:00 до 21:00 на виїзді з б-ру Вацлава Гавела на просп. Космонавта Комарова у напрямку центру міста.
Як зазначається, роботи виконуватимуться у разі сприятливих погодних умов.
Комунальна корпорація “Київавтодор” просить водіїв із розумінням поставитися до тимчасових незручностей, пов’язаних із виконанням ремонтних робіт.
Зазначимо, що 25-26 липня у Києві можливе обмеження входу на центральних станціях метро.
Нагадаємо, рух транспорту низкою вулиць у центрі Києві до кінця тижня частково обмежать з нагоди заходів до 1030-річчя Хрещення Київської Русі-України.