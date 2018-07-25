В Киеве сегодня перекрыли движение на важной транспортной развязке
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июля. УНН. Движение транспорта на выезде с бульвара Вацлава Гавела на проспект Космонавта Комарова 25 июля будет закрыт. Об этом со ссылкой на КК “Киевавтодор” сообщила пресс-служба КГГА, передает УНН.
“25 июля с 08:00 до 23:00 в связи с выполнением ремонтных работ закрыто движение транспорта на выезде из б-ра Вацлава Гавела на просп. Космонавта Комарова в направлении центра города”, — сообщили в КК “Киевавтодор”.
Кроме того, как позже сообщили в КГГА, в связи с выполнением ремонтных работ движение транспорта на выезде с бульвара Вацлава Гавела на проспект Космонавта Комарова будет закрыто и 26 июля.
— с 06:00 до 13:00 на выезде из просп.Космонавта Комарова на б-р Вацлава Гавела в направлении ул. Каблукова;
— с 13:00 до 21:00 на выезде с б-ра Вацлава Гавела на просп. Космонавта Комарова в направлении центра города.
Как отмечается, работы будут выполняться в случае благоприятных погодных условий.
Коммунальная корпорация “Киевавтодор” просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ.
Отметим, что 25-26 июля в Киеве возможно ограничение входа на центральных станциях метро.
Напомним, движение транспорта рядом улиц в центре Киева до конца недели частично ограничат по случаю мероприятий до 1030-летия Крещения Киевской Руси-Украины.