У Києві сьогодні перекрили рух деякими вулицями
Київ • УНН
КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Сьогодні у Києві перекриють декілька вулиць у зв'язку з проведенням масового спортивного заходу. Обмеження діятимуть з 06:00 і до 13:00 години. Про це інформує патрульна поліція України, пише УНН.
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Отже, уже перекрито рух автотранспорту на: вулиці Михайла Грушевського (від вулиці Садової); Арсенальній площі; вулиці Івана Мазепи; Площі Слави; вулиці Лаврській; вулиці Запечерній; алеї Героїв Крут; Парковій дорозі; Петрівській алеї.
Нагадаємо
З 8 жовтня з технічних причин скасовуються рейси міської електрички №№7304, 7311,7312, 7319.