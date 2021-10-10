У Києві сьогодні перекрили рух деякими вулицями

КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Сьогодні у Києві перекриють декілька вулиць у зв'язку з проведенням масового спортивного заходу. Обмеження діятимуть з 06:00 і до 13:00 години. Про це інформує патрульна поліція України, пише УНН.