В Киеве сегодня перекрыли несколько улиц
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. Сегодня в Киеве перекроют несколько улиц в связи с проведением массового спортивного мероприятия. Ограничения будут действовать с 06:00 и до 13:00 часов. Об этом сообщает патрульная полиция Украина, пишет УНН.
Детали
Итак, уже перекрыто движение автотранспорта на: улице Михаила Грушевского (от улицы Садовой) Арсенальной площади; улицы Ивана Мазепы; Площади Славы; улице Лаврской; улице Запечерный; аллее Героев Крут; Парковой дороге; Петровской аллее.
Напомним
С 8 октября по техническим причинам отменяются рейсы городской электрички №№7304, 7311,7312, 7319.