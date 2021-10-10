В Киеве сегодня перекрыли несколько улиц

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5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 111614 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 123325 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 108474 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 107386 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Эксклюзив
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
2 марта, 11:46 • 136031 просмотра

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
2 марта, 04:30 • 121264 просмотра

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть
1 марта, 18:49 • 160668 просмотра

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Эксклюзив
Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры
1 марта, 13:58 • 143192 просмотра

Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры

Зеленский прокомментировал перепалку в Овальном кабинете
28 февраля, 23:19 • 179581 просмотра

Зеленский прокомментировал перепалку в Овальном кабинете

Словесная перепалка Трампа с Зеленским: как Украину поддержали мировые лидеры: как Украину поддержали мировые лидеры
28 февраля, 20:24 • 172959 просмотра

Словесная перепалка Трампа с Зеленским: как Украину поддержали мировые лидеры: как Украину поддержали мировые лидеры

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Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

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Дочь Снуп Догга родила преждевременно из-за редкого осложнения беременности

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В Киеве сегодня перекрыли несколько улиц

В Киеве сегодня перекрыли несколько улиц

Киев  •  УНН

 • 18958 просмотра

КИЕВ. 10 октября. УНН. Сегодня в Киеве перекроют несколько улиц в связи с проведением массового спортивного мероприятия. Ограничения будут действовать с 06:00 и до 13:00 часов. Об этом сообщает патрульная полиция Украина, пишет УНН.

Детали

Итак, уже перекрыто движение автотранспорта на: улице Михаила Грушевского (от улицы Садовой) Арсенальной площади; улицы Ивана Мазепы; Площади Славы; улице Лаврской; улице Запечерный; аллее Героев Крут; Парковой дороге; Петровской аллее.

Напомним

С 8 октября по техническим причинам отменяются рейсы городской электрички №№7304, 7311,7312, 7319.

Украинские Национальные Новости

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Киев

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