Частину Києва сьогодні знову перекриють через марафон: оприлюднено карту
Київ • УНН
КИЇВ. 6 жовтня. УНН. У столиці України сьогодні, 6 жовтня, відбудеться перекриття дорожнього руху у зв’язку з проведенням другого дня (6 жовтня) Міжнародного марафону 10th Wizz Air Kyiv City Marathon 2019. Про це повідомляє Національна поліція у Facebook, передає УНН.
Список вулиць на яких 6 жовтня буде обмежено рух транспортних засобів:
— Володимирський проїзд (6 жовтня — з 21:00 до 22:00);
— вул. Алли Тарасової (6 жовтня — з 21:00 до 22:00);
— вул. Мала Житомирська (6 жовтня — з 21:00 до 22:00);
— вул. Володимирська (від Великої Житомирської до вул. Софіївської) (6 жовтня — з 05:00 до 22:00);
— вул. Трьохсвятительська (6 жовтня — з 05:00 до 22:00);
— вул. Михайлівська (від Михайлівської пл. до Михайлівського пров.) (з 05:00 до 22:00);
— вул. Велика Житомирська (від вул. Володимирської до Михайлівської пл.) (з 05:00 до 22:00);
— вул. Володимирська (від вул. Софіївської до б-р Шевченка) 6 жовтня (з 08:00 до 11:15);
— б-р Тараса Шевченка 6 жовтня (з 08:00 до 11:15);
— вул. Богдана Хмельницького (з 08:00 до 11:45);
— площа Перемоги (з 08:00 до 11:15);
— вул. Саксаганського (з 08:00 до 11:15) (від пл. Перемоги до вул. Льва Толстого) (з 08:00 до 11:15);
— вул. Льва Толстого (з 08:00 до 11:15) (від вул. Саксагансього до вул. Жилянської) (з 08:00 до 11:15);
— вул. Жилянська (з 08:00 до 11:15);
— вул. Велика Васильківська (з 08:00 до 11:15) (від вул. Фізкультури до Бессарабської площі) (з 08:00 до 11:15);
— вул. Хрещатик (з 08:00 до 11:45);
— Європейська площа (з 08:00 до 11:45);
— Музейний провулок (з 08:00 до 11:45);
— вул. М. Грушевського (з 08:00 до 11:45);
— Петрівська алея (з 08:00 до 11:45);
— Паркова дорога (з 08:00 до 11:45);
— Дніпровський узвіз (з 08:30 до 12:15);
— алея Героїв Крут (з 08:30 до 12:15);
— вул. Лаврська (з 08:30 до 12:15);
— вул. Запечерна (з 08:30 до 12:15);
— міст Патона (у напрямку центру) (з 08:45 до 13:15);
— просп. Соборності (у напрямку центру, від в.Сверстюка) (з 08:45 до 13:00);
— вул. Сверстюка (з 08:45 до 13:00);
— Русанівський канал (з 08:45 до 13:00);
— вул. Ентузіастів (з 08:45 до 13:00);
— Русанівська набережна (з 08:45 до 13:00);
— Набережне шосе (у напрямку м.Патона) (з 08:45 до 13:45);
— вул. Набережно-Хрещатицька (від вул. Нижній вал до Поштової площі) (з 08:45 до 15:30);
— вул. Труханівська (з 09:00 до 14:30);
— Парк Муромець (з 09:30 до 15:00);
— Північний міст (у напрямку м.Почайна) з 09:30 до 15:00;
— вул. Набережно-Рибальска (з 09:30 до 15:30);
— Гаванський міст (з 09:30 до 15:00);
— вул. Нижній вал (з 09:45 до 15:30);
— вул. Глибочицька (з 09:45 до 15:45);
— Глибочицький проїзд (з 09:45 до 16:00);
— вул. Січових Стрільців (з 10:00 до 16:00);
— вул. Велика Житомирська (з 10:00 до 16:00).
Нагадаємо, вчора, 5 жовтня, в рамках проведення все того ж марафону у столиці були також перекриті дороги для руху транспорту.