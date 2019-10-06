Частину Києва сьогодні знову перекриють через марафон: оприлюднено карту

Список вулиць на яких 6 жовтня буде обмежено рух транспортних засобів:

— Володимирський проїзд (6 жовтня — з 21:00 до 22:00);

— вул. Алли Тарасової (6 жовтня — з 21:00 до 22:00);

— вул. Мала Житомирська (6 жовтня — з 21:00 до 22:00);

— вул. Володимирська (від Великої Житомирської до вул. Софіївської) (6 жовтня — з 05:00 до 22:00);

— вул. Трьохсвятительська (6 жовтня — з 05:00 до 22:00);

— вул. Михайлівська (від Михайлівської пл. до Михайлівського пров.) (з 05:00 до 22:00);

— вул. Велика Житомирська (від вул. Володимирської до Михайлівської пл.) (з 05:00 до 22:00);

— вул. Володимирська (від вул. Софіївської до б-р Шевченка) 6 жовтня (з 08:00 до 11:15);

— б-р Тараса Шевченка 6 жовтня (з 08:00 до 11:15);

— вул. Богдана Хмельницького (з 08:00 до 11:45);

— площа Перемоги (з 08:00 до 11:15);

— вул. Саксаганського (з 08:00 до 11:15) (від пл. Перемоги до вул. Льва Толстого) (з 08:00 до 11:15);

— вул. Льва Толстого (з 08:00 до 11:15) (від вул. Саксагансього до вул. Жилянської) (з 08:00 до 11:15);

— вул. Жилянська (з 08:00 до 11:15);

— вул. Велика Васильківська (з 08:00 до 11:15) (від вул. Фізкультури до Бессарабської площі) (з 08:00 до 11:15);

— вул. Хрещатик (з 08:00 до 11:45);

— Європейська площа (з 08:00 до 11:45);

— Музейний провулок (з 08:00 до 11:45);

— вул. М. Грушевського (з 08:00 до 11:45);

— Петрівська алея (з 08:00 до 11:45);

— Паркова дорога (з 08:00 до 11:45);

— Дніпровський узвіз (з 08:30 до 12:15);

— алея Героїв Крут (з 08:30 до 12:15);

— вул. Лаврська (з 08:30 до 12:15);

— вул. Запечерна (з 08:30 до 12:15);

— міст Патона (у напрямку центру) (з 08:45 до 13:15);

— просп. Соборності (у напрямку центру, від в.Сверстюка) (з 08:45 до 13:00);

— вул. Сверстюка (з 08:45 до 13:00);

— Русанівський канал (з 08:45 до 13:00);

— вул. Ентузіастів (з 08:45 до 13:00);

— Русанівська набережна (з 08:45 до 13:00);

— Набережне шосе (у напрямку м.Патона) (з 08:45 до 13:45);

— вул. Набережно-Хрещатицька (від вул. Нижній вал до Поштової площі) (з 08:45 до 15:30);

— вул. Труханівська (з 09:00 до 14:30);

— Парк Муромець (з 09:30 до 15:00);

— Північний міст (у напрямку м.Почайна) з 09:30 до 15:00;

— вул. Набережно-Рибальска (з 09:30 до 15:30);

— Гаванський міст (з 09:30 до 15:00);

— вул. Нижній вал (з 09:45 до 15:30);

— вул. Глибочицька (з 09:45 до 15:45);

— Глибочицький проїзд (з 09:45 до 16:00);

— вул. Січових Стрільців (з 10:00 до 16:00);

— вул. Велика Житомирська (з 10:00 до 16:00).

Нагадаємо, вчора, 5 жовтня, в рамках проведення все того ж марафону у столиці були також перекриті дороги для руху транспорту.