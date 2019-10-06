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Часть Киева сегодня вновь перекроют из-за марафона: обнародована карта

Киев • УНН

 • 19029 просмотра

КИЕВ. 6 октября. УНН. В столице Украины сегодня, 6 октября, состоится перекрытие дорожного движения в связи с проведением второго дня (6 октября) Международного марафона 10th Wizz Air Kyiv City Marathon 2019. Об этом сообщает Национальная полиция в Facebook, передает УНН.

Часть Киева сегодня вновь перекроют из-за марафона: обнародована карта

Список улиц на которых 6 октября будет ограничен движение транспортных средств:

— Владимирский проезд (6 октября — с 21:00 до 22:00);
— ул. Аллы Тарасовой (6 октября — с 21:00 до 22:00);
— ул. Малая Житомирская (6 октября — с 21:00 до 22:00);
— ул. Владимирская (от Большой Житомирской до ул. Софиевской) (6 октября — с 05:00 до 22:00);
— ул. Трехсвятительская (6 октября — с 05:00 до 22:00);
— ул. Михайловская (от Михайловской пл. До Михайловского пер.) (С 05:00 до 22:00);
— ул. Большая Житомирская (от ул. Владимирской до Михайловской пл.) (С 05:00 до 22:00);
— ул. Владимирская (от ул. Софиевской до б-р Шевченко) 6 октября (с 08:00 до 11:15);
— б-р Тараса Шевченка 6 октября (с 08:00 до 11:15);
— ул. Богдана Хмельницкого (с 08:00 до 11:45);
— площадь Победы (с 08:00 до 11:15);
— ул. Саксаганского (с 08:00 до 11:15) (от пл. Победы до ул. Льва Толстого) (с 08:00 до 11:15);
— ул. Льва Толстого (с 8:00 до 11:15) (от ул. Саксагансього до ул. Жилянской) (с 08:00 до 11:15);
— ул. Жилянская (с 08:00 до 11:15);
— ул. Большая Васильковская (с 08:00 до 11:15) (от ул. Физкультуры до Бессарабской площади) (с 08:00 до 11:15);
— ул. Крещатик (с 08:00 до 11:45);
— Европейская площадь (с 08:00 до 11:45);
— Музейный переулок (с 08:00 до 11:45);
— ул. М. Грушевского (с 08:00 до 11:45);
— Петровская аллея (с 08:00 до 11:45);
— Парковая дорога (с 08:00 до 11:45);
— Днепровский спуск (с 08:30 до 12:15);
— аллея Героев Крут (с 08:30 до 12:15);
— ул. Лаврская (с 08:30 до 12:15);
— ул. Запечерный (с 08:30 до 12:15);
— мост Патона (в направлении центра) (с 8:45 до 13:15)
— просп. Соборности (в направлении центра, от в.Сверстюка) (с 8:45 до 13:00)
— ул. Сверстюка (с 8:45 до 13:00)
— Русановский канал (с 8:45 до 13:00)
— ул. Энтузиастов (с 8:45 до 13:00)
— Русановская набережная (с 8:45 до 13:00)
— Набережное шоссе (в направлении м.Патона) (с 8:45 до 13:45)
— ул. Набережно-Крещатицкая (от ул. Нижний вал до Почтовой площади) (с 8:45 до 15:30)
— ул. Трухановская (с 9:00 до 14:30)
— Парк Муромец (с 09:30 до 15:00);
— Северный мост (в направлении м.Почайна) с 09:30 до 15:00;
— ул. Набережно-Рыбальская (с 9:30 до 15:30)
— Гаванский мост (с 09:30 до 15:00);
— ул. Нижний вал (с 9:45 до 15:30)
— ул. Глибочицька (с 9:45 до 15:45)
— Глыбочицкий проезд (с 9:45 до 16:00)
— ул. Сечевых Стрельцов (с 10:00 до 16:00);
— ул. Большая Житомирская (с 10:00 до 16:00).

Напомним, вчера, 5 октября, в рамках проведения все того же марафона в столице были также перекрыты дороги для движения транспорта.

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