У Києві сьогодні буде тепло, але слизько

"За прогнозом синоптиків сьогодні буде хмарно, без істотних опадів, вітер південно-східний, 3-8 м/с, температура вдень 3-5º тепла", - йдеться у повідомленні.

Фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем у тумані дотримуватися наступних порад:

• знизити швидкість руху;

• при наявності протитуманних фар увімкнути їх спільно з ближнім світлом;

• тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;

• при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;

• уникати різких маневрів на дорозі.

Нагадаємо, 3 лютого в Україні до 7 градусів тепла.