У Києві сьогодні буде тепло, але слизько

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КИЇВ. 3 лютого. УНН. Сьогодні у столиці очікується туман, на дорогах місцями ожеледиця. Про це повідомили в Українському гідрометцентрі, передає УНН.

"За прогнозом синоптиків сьогодні буде хмарно, без істотних опадів, вітер південно-східний, 3-8 м/с, температура вдень 3-5º тепла", - йдеться у повідомленні.

Фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем у тумані дотримуватися наступних порад:
• знизити швидкість руху;
• при наявності протитуманних фар увімкнути їх спільно з ближнім світлом;
• тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
• при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;
• уникати різких маневрів на дорозі.

Нагадаємо, 3 лютого в Україні до 7 градусів тепла.

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