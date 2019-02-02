Завтра в Україні до 7 градусів тепла

"3 лютого в Україні без істотних опадів. На більшій частині країни туман. На дорогах, крім півдня, місцями ожеледиця.

Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 0-4° тепла, вдень 2-7° тепла, на Закарпатті, Прикарпатті та місцями у південній частині 8-13° тепла; у східних областях та на Сумщині протягом доби від 3° морозу до 2° тепла", - повідомили синоптики.



Крім того, у неділю, 3 лютого, у столиці очікується туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпечності, жовтий), на дорогах місцями ожеледиця.



Як повідомляв УНН, українців попередили про підвищення рівня води у річках.