Завтра в Украине до 7 градусов тепла
Киев • УНН
КИЕВ. 2 февраля. УНН. Завтра в Украине без осадков. На большей части страны туман. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
"3 февраля в Украине без существенных осадков. На большей части страны туман. На дорогах, кроме юга, местами гололедица.
Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 0-4 ° тепла, днем 2-7 ° тепла, на Закарпатье, Прикарпатье и местами в южной части 8-13 ° тепла; в восточных областях и на Сумской области в течение суток от 3° мороза до 2° тепла ", - сообщили синоптики.
Кроме того, в воскресенье, 3 февраля, в столице ожидается туман, видимость 200-500 м (І уровень опасности, желтый), на дорогах местами гололедица.
Как сообщал УНН, украинцев предупредили о повышении уровня воды в реках .