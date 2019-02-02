Завтра в Украине до 7 градусов тепла

"3 февраля в Украине без существенных осадков. На большей части страны туман. На дорогах, кроме юга, местами гололедица.

Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 0-4 ° тепла, днем 2-7 ° тепла, на Закарпатье, Прикарпатье и местами в южной части 8-13 ° тепла; в восточных областях и на Сумской области в течение суток от 3° мороза до 2° тепла ", - сообщили синоптики.



Кроме того, в воскресенье, 3 февраля, в столице ожидается туман, видимость 200-500 м (І уровень опасности, желтый), на дорогах местами гололедица.



Как сообщал УНН, украинцев предупредили о повышении уровня воды в реках .