В Киеве сегодня будет тепло, но скользко
Киев • УНН
КИЕВ. 3 февраля. УНН. Сегодня в столице ожидается туман, на дорогах местами гололедица. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре, передает УНН.
"По прогнозу синоптиков сегодня будет облачно, без существенных осадков, ветер юго-восточный, 3-8 м/с, температура днем 3-5º тепла", - говорится в сообщении.
Специалисты рекомендуют водителям во время управления автомобилем в тумане придерживаться следующих советов:
• снизить скорость движения;
• при наличии противотуманных фар включить их совместно с ближним светом;
• держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;
• при остановке включить аварийную световую сигнализацию;
• избегать резких маневров на дороге.
Напомним, 3 февраля в Украине до 7 градусов тепла.