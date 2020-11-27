У Києві сміттєвоз провалився під асфальт

“Сьогодні, о 22:08, черговий КАРС отримав повідомлення про те, що на вул. Олеся Гончара сміттєвоз заднім колесом провалився під асфальт”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що рятувальники одразу виїхали на місце, за допомогою крану компанії сміттєвоз дістали з провалля.

“Комунальні служби огородили місце для проведення відновлювальних робіт”, — резюмували у пресцентрі.

Нагадаємо, наприкінці жовтня у Києві кран падінні пошкодив припаркований поруч автомобіль.