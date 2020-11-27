В Киеве мусоровоз провалился под асфальт
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. В столице посреди улицы мусоровоз задним колесом провалился под асфальт. Спасатели уже получили автомобиль из пропасти. Об этом сообщили в пресс-центре Коммунальной аварийно-спасательной службы (КАСС), передает УНН.
“Сегодня, в 22:08, очередной КАСС получил сообщение о том, что на ул. Олеся Гончара мусоровоз задним колесом провалился под асфальт”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что спасатели сразу выехали на место, с помощью крана компании мусоровоз достали из пропасти.
“Коммунальные службы огородили место для проведения восстановительных работ”, — резюмировали в пресс-центре.
Напомним, в конце октября в Киеве кран падении повредил припаркованный рядом автомобиль.