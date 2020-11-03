У Києві шукають вибухівку у ТЦ "Глобус" на Майдані Незалежності
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. У Києві повідомили про мінування ТЦ “Глобус” на Майдані Незалежності. Про це журналісту УНН повідомили в пресслужбі поліції Києва.
“Так, замінували (ТЦ — ред.). Наразі працює слідчо-оперативна група, кінологи, вибухотехніки. Повідомлення про замінування надійшло о 10:20”, — розповіли в пресслужбі.
Як повідомляв УНН, раніше слідчі завершили досудове розслідування, стосовно чоловіка, який замінував станцію метрополітену “Вокзальна”. Зловмиснику загрожує до шести років позбавлення волі.
Нагадаємо, на вихідних у Києві анонім повідомляв про замінування мосту Патона.
Також нагадаємо, у жовтні у Слов’янську чоловік “замінував” вагонне депо.