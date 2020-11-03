В Киеве ищут взрывчатку в ТЦ "Глобус" на Майдане Независимости
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. В Киеве сообщили о минировании ТЦ "Глобус" на Майдане Независимости. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе полиции Киева.
"Да, заминировали (ТЦ - ред.). Сейчас работает следственно-оперативная группа, кинологи, взрывотехники. Сообщение о заминировании поступило в 10:20", - рассказали в пресс-службе.
Как сообщал УНН, ранее следователи завершили досудебное расследование в отношении мужчины, который заминировал станцию метрополитена "Вокзальная". Злоумышленнику грозит до шести лет лишения свободы.
Напомним, на выходных в Киеве аноним сообщал о заминировании моста Патона.
Также напомним, в октябре в Славянске мужчина "заминировал" вагонное депо.