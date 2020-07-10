У Києві серед білого дня пограбували пошту

Подія сталася 9 липня близько обіду.

До поштового відділення у Деснянському районі столиці зайшов невідомий чоловік і здійснив постріл з пістолета в стелю, після чого, погрожуючи застосуванням зброї, забрав наявні у касі гроші. Йдеться про суму, трохи більше ніж 5 тисяч гривень. З грошима чоловік зник з місця скоєння злочину.

Наразі розпочато розслідування.