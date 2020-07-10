В Киеве средь бела дня ограбили почту
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июля. УНН. В столице вооруженный мужчина ограбил почтовое отделение. Об этом сообщили УНН правоохранители.
Событие произошло 9 июля около обеда.
В почтовое отделение в Деснянском районе столицы зашел неизвестный мужчина и выстрелил из пистолета в потолок, после чего, угрожая применением оружия, забрал имеющиеся в кассе деньги. Речь идет о сумме чуть более 5000 гривен. С деньгами мужчина скрылся с места преступления.
Сейчас начато расследование.