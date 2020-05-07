У Києві рух на двох мостах сковано через ДТП
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. У столиці, станом на 8:15, рух на мостах ускладнено у напрямку правого берега, на Північному і Південному мостах сталися дорожньо-транспортні пригоди. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані онлайн-сервісу Google Maps.
Так, незначне ускладнення руху транспорту помітне на проспекті Валерія Лобановського, проспекті Перемоги, бульварі Тараса Шевченка, вулиці Володимирській.
Також затори через ДТП утворилися на перетині вулиць Борщагівської та Вадима Гетьмана.
Окрім того, затори утворилися на вулиці Набережно-Хрещатицькій та на під’їзді до Північного мосту.
На лівому березі Києва у заторах стоїть проспект Романа Шухевича, бульвар Перова, Броварський проспект, а також проспекти Соборності та Миколи Бажана, а також Дарницьке шосе.
Рух на мостах: рух на Північному мосту скований через три ДТП, на мосту Метро, Дарницькому мосту, мосту Патона та Південному рух ускладнено у напрямку правого берега. На Південному мосту у напрямку правого берега також сталася ДТП.
Нагадаємо, в Україні сьогодні до 21 градуса тепла.