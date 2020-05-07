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В Киеве движение на двух мостах сковано из-за ДТП

Киев • УНН

 • 22213 просмотра

КИЕВ. 7 мая. УНН. В столице, по состоянию на 8:15, движение на мостах затруднено в направлении правого берега, на Северном и Южном мостах произошли дорожно-транспортные происшествия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные онлайн-сервиса Google Maps.

В Киеве движение на двух мостах сковано из-за ДТП

Так, незначительное затруднение движения транспорта заметно на проспекте Валерия Лобановского, проспекте Победы, бульваре Тараса Шевченко, улице Владимирской.

Также пробки из-за ДТП образовались на пересечении улиц Борщаговской и Вадима Гетьмана.

Кроме того, пробки образовались на улице Набережно-Крещатицкая и на подъезде к Северному мосту.

На левом берегу Киева в пробках стоит проспект Романа Шухевича, бульвар Перова, Броварской проспект, а также проспекты Соборности и Николая Бажана, а также Дарницкое шоссе.

Движение на мостах: движение на Северном мосту сковано из-за 3 ДТП, на мосту Метро, Дарницком мосту, мосту Патона и Южном движение затруднено в направлении правого берега. На Южном мосту в направлении правого берега также произошло ДТП.

Напомним, в Украине сегодня до 21 градуса тепла.

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