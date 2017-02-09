У Києві розроблять план заходів щодо вшанування жертв окупаційних режимів
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. Сьогодні на пленарному засіданні Київської міської ради депутати підтримали рішення “Про вшанування на території міста Києва пам’яті жертв українського народу жертв від окупаційних режимів”. Про це УНН повідомили в прес-службі Київради.
Відповідне рішення підтримали 88 депутатів.
Так, з метою відновлення історичної справедливості, збереження української національної пам’яті, вшанування українців, які загинули від рук окупантів, депутати доручили виконавчому органу Київради (КМДА) розробити план заходів щодо вшанування на території міста Києва пам’яті жертв українського народу від окупаційних режимів.
Зокрема, передбачено такі заходи:
— вшанування жертв українського народу від окупаційних режимів;
— впорядкування та благоустрій території біля пам’ятних знаків та пам’ятних дощок жертв українського народу від окупаційних режимів;
— проведення міжнародної науково-практичної конференції, тематичних виставок, експозицій тощо.
При внесенні змін до показників бюджету міста Києва на 2017 рік планується передбачити відповідні кошти на реалізацію відповідного Плану заходів.
Як повідомляв УНН, Президент привітав рішення Київради виділити землю для меморіалу Героїв Небесної Сотні.