В Киеве разработают план мероприятий по чествованию жертв оккупационных режимов

Соответствующее решение поддержали 88 депутатов.

Так, с целью восстановления исторической справедливости, сохранения украинской национальной памяти, чествования украинцев, погибших от рук оккупантов, депутаты поручили исполнительному органу Киевсовета (КГГА) разработать план мероприятий по чествованию на территории города Киева памяти жертв украинского народа от оккупационных режимов .

В частности, предусмотрены следующие мероприятия:

- Чествование жертв украинского народа от оккупационных режимов;

- Упорядочение и благоустройство территории возле памятных знаков и памятных досок жертв украинского народа от оккупационных режимов;

- Проведение международной научно-практической конференции, тематических выставок, экспозиций и тому подобное.

При внесении изменений в показатели бюджета города Киева на 2017 год планируется предусмотреть соответствующие средства на реализацию соответствующего Плана мероприятий.

Как сообщал УНН, Президент приветствовал решение Киевсовета выделить землю для мемориала Героев Небесной Сотни.