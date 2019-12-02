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У Києві розпочався снігопад: скільки техніки працює на вулицях

У Києві розпочався снігопад: скільки техніки працює на вулицях

Київ • УНН

 • 11686 перегляди

КИЇВ. 2 грудня. УНН. У Києві розпочався снігопад. Як повідомили в “Київавтодорі”, вже 100 одиниць снігоприбиральної техніки виїхало на столичні вулиці, передає УНН.

“Київавтодор” готовий до снігопаду...Техніка ... уже виїхала на вихідні позиції і очікує початку негоди. Нині на дороги столиці виїхало близько 100 одиниць снігоприбиральної техніки. Ще 318 готові виїхати у будь-який момент у разі погіршення ситуації", — сказано у повідомленні.

У корпорації закликали водіїв не паркувати авто обабіч вулиць та доріг і в заборонних для цього місцях, щоб не перешкоджати роботі спецмашин.

Так, погіршення погодних умов може призвести до ускладнень руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць.

Тож на період погіршення погодних умов столична влада закликає водіїв за можливості утриматися від поїздок на власних авто.

Нагадаємо, за прогнозами синоптиків, у Київській області очікується вночі помірний, удень 3 грудня невеликий сніг.

Прогнозують утворення снігового покриву висотою 2-5 см та ожеледицю на дорогах.

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