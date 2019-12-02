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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 38755 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 107659 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 97722 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 106940 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 118033 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 147447 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 148032 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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В Киеве начался снегопад: сколько техники работает на улицах

В Киеве начался снегопад: сколько техники работает на улицах

Киев  •  УНН

 • 11686 просмотра

КИЕВ. 2 декабря. УНН. В Киеве начался снегопад. Как сообщили в "Киевавтодоре", уже 100 единиц снегоуборочной техники выехали на столичные улицы, передает УНН.

"Киевавтодор" готов к снегопаду ... Техника ... уже выехала на исходные позиции и ожидает начала непогоды. Сейчас на дороги столицы выехало около 100 единиц снегоуборочной техники. Еще 318 готовы выехать в любой момент в случае ухудшения ситуации", - говорится в сообщении.

В корпорации призвали водителей не парковать авто вдоль улиц и дорог и в запрещенных для этого местах, чтобы не препятствовать работе спецмашин.

Так, ухудшение погодных условий может привести к осложнениям движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

Поэтому на период ухудшения погодных условий столичная власть призывает водителей при возможности воздержаться от поездок на собственных авто.

Напомним, по прогнозам синоптиков, в Киевской области ожидается ночью умеренный, днем 3 декабря небольшой снег.

Прогнозируют образование снежного покрова высотой 2-5 см и гололеда на дорогах.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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