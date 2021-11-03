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У Києві розпочалися зйомки психологічної драми "Дисидент"

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 листопада. УНН. У Києві розпочалися зйомки психологічної драми "Дисидент" про колишнього бійця УПА. Про це повідомляє УНН із посиланням на ДержКіно України.

У Києві розпочалися зйомки психологічної драми "Дисидент"

Деталі

Прем’єру психологічної драми "Дисидент" заплановано на осінь 2022 року. Фільм засновано на реальних подіях, які розгорталися на тлі радянської військової агресії 1968 року. 

"Патріот і колишній боєць УПА повернувся із таборів і ось уже кілька років живе в радянській Україні. Табірне минуле не дає йому знайти гідну професію, а політичні переконання — жити звичайним життям. Втративши віру в боротьбу, він наважується на останню у своєму житті акцію протесту", — ідеться у повідомленні.

Стрічка зображатиме часи кінця Хрущовської відлиги та розквіту дисидентського руху.

"Образ головного героя натхненний історією життя Василя Макуха — дисидента, учасника українського руху опору в СРСР та бійця Української повстанської армії", — додали на Facebook-сторінці ДержКіно.

Головного героя Олега зіграє Олександр Прищепа, а його дружину Вілену — актриса київського "Молодого театру" Вікторія Ромашко.

Додамо

Інші ролі у фільмі виконають: Віктор Шестаков, Артемій Зеленський, Даша Творонович, Дмитро Ярошенко, Олег Стефан, Руслан Коваль, Василь Мазур, Олександр Ганноченко, Ігор Халізов.

Режисери-постановники — Станіслав Гуренко та Андрій Алферов, автори сценарію — Олександр Качан, Андрій Алферов та Владислав Мицовський.

Зйомки фільму триватимуть у Києві та передмісті протягом двох місяців.

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