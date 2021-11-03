В Киеве начались съемки психологической драмы "Диссидент"
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. В Киеве начались съемки психологической драмы "Диссидент" о бывшем бойце УПА. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Госкино Украины.
Детали
Премьера психологической драмы "Диссидент" запланирована на осень 2022 года. Фильм основан на реальных событиях, которые разворачивались на фоне советской военной агрессии 1968 года.
"Патриот и бывший боец УПА вернулся из лагерей и вот уже несколько лет живет в советской Украине. Лагерное прошлое не дает ему найти достойную профессию, а политические убеждения — жить обычной жизнью. Потеряв веру в борьбу, он решается на последную в своей жизни акцию протеста", — говорится в сообщении.
Лента будет изображать времена конца Хрущевской оттепели и расцвета диссидентского движения.
"Образ главного героя вдохновлен историей жизни Василия Макуха — диссидента, участника украинского движения сопротивления в СССР и бойца Украинской повстанческой армии", — добавили на Facebook-странице Госкино.
Главного героя Олега сыграет Александр Прищепа, а его жену Вилену — актриса киевского "Молодого театра" Виктория Ромашко.
Добавим
Другие роли в фильме исполнят: Виктор Шестаков, Артемий Зеленский, Дарья Творонович, Дмитрий Ярошенко, Олег Стефан, Руслан Коваль, Василий Мазур, Александр Ганноченко, Игорь Хализов.
Режиссеры-постановщики — Станислав Гуренко и Андрей Алферов, авторы сценария — Александр Качан, Андрей Алферов и Владислав Мицовский.
Съемки фильма продлятся в Киеве и пригороде в течение двух месяцев.
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