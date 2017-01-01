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У Києві розпочалася смолоскипна хода з нагоди дня народження С.Бандери

У Києві розпочалася смолоскипна хода з нагоди дня народження С.Бандери

Київ • УНН

 • 27167 перегляди

КИЇВ. 1 січня. УНН. У Києві розпочалася смолоскипна хода з нагоди 108-ї річниці від дня народження лідера ОУН Степана Бандери, передає кореспондент УНН.

Всі охочі, котрі прийшли вшанувати пам’ять лідера ОУН Степана Бандери, зібралися у парку Шевченка біля пам’ятника Кобзарю.

Велика колона із сотнями людей запаливши смолоскипи рушили до Майдану Незалежності. Попереду колони учасники ходи несуть портрет С.Бандери, а також, лідери два великих плакати Романа Шухевича та Степана Бандери.

Крім того, люди тримають стяги України та політичних організацій, серед них "Свобода", "Прави Сектор" та інші.

Додамо, працівники поліції йдуть поруч з активістами, таким чином, аби ніхто не виходив на зустрічну смугу, і спостерігають за порядком.

Як повідомляв УНН, близкьо 700 правоохоронців Києва охоронятимуть смолоскипну ходу до дня народження С.Бандери.

Українські Національні Новини

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