В Киеве началось факельное шествие по случаю дня рождения С.Бандеры
Киев • УНН
КИЕВ. 1 января. УНН. В Киеве началось факельное шествие по случаю 108-й годовщины со дня рождения лидера ОУН Степана Бандеры, передает корреспондент УНН.
Все желающие, которые пришли почтить память лидера ОУН Степана Бандеры, собрались в парке Шевченко возле памятника Кобзарю.
Большая колонна с сотнями людей запалив факелы двинулась к Майдану Независимости. Впереди колонны участники шествия несут портрет С.Бандеры, а также лидеры два больших плакаты Романа Шухевича и Степана Бандеры.
Кроме того, люди держат флаги Украины и политических организаций, в том числе "Свобода", "Правый Сектор" и другие.
Добавим, работники полиции идут рядом с активистами, таким образом, чтобы никто не выходил на встречную полосу, и наблюдают за порядком.
Как сообщал УНН, близко 700 правоохранителей Киева будут охранять факельное шествие ко дню рождения С.Бандеры .