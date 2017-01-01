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В Киеве началось факельное шествие по случаю дня рождения С.Бандеры

В Киеве началось факельное шествие по случаю дня рождения С.Бандеры

Киев • УНН

 • 27165 просмотра

КИЕВ. 1 января. УНН. В Киеве началось факельное шествие по случаю 108-й годовщины со дня рождения лидера ОУН Степана Бандеры, передает корреспондент УНН.

Все желающие, которые пришли почтить память лидера ОУН Степана Бандеры, собрались в парке Шевченко возле памятника Кобзарю.

 Большая колонна с сотнями людей запалив факелы двинулась к Майдану Независимости. Впереди колонны участники шествия несут портрет С.Бандеры, а также лидеры два больших плакаты Романа Шухевича и Степана Бандеры.

Кроме того, люди держат флаги Украины и политических организаций, в том числе "Свобода", "Правый Сектор" и другие.

Добавим, работники полиции идут рядом с активистами, таким образом, чтобы никто не выходил на встречную полосу, и наблюдают за порядком.

Как сообщал УНН, близко 700 правоохранителей Киева будут охранять факельное шествие ко дню рождения С.Бандеры .

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