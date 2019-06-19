У Києві ранкові затори паралізували рух авто
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. На дорогах Києва станом на 8:45 спостерігається значне ускладнення руху автотранспорту. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.
Так, високий рівень заторів помітний на проспекті Перемоги, від станції метро "Шулявська" у напрямку станції метро "Житомирська", на Повітрофлотському проспекті та проспекті Леся Курбаса, вулицях Вадима Гетьмана, Юрія Іллєнка, В’ячеслава Чорновола, бульварі Тараса Шевченка, Володимирському узвозі, Набережному шосе, проспекті Валерія Лобановського.
Окрім того, значне ускладнення руху спостерігається на Великій окружній дорозі, Голосіївському проспекті, вулицях Жилянській, Саксаганського, Січових Стрільців, Набережно-Хрещатицькій, Новокостянтинівській, Нижній Вал.
На лівому березі значне ускладнення руху помітне на проспектах Генерала Ватутіна, Визволителів, Миколи Бажана, Соборності, вулицях Миропільській, Центральній, Анни Ахматової, Дніпровській та Русанівській набережних, Харківському та Дарницькому шосе, Броварському проспекті.
На мосту Патона, Північному, Південному та Дарницькому мостах затори спостерігаються у бік правого берега. На мосту Метро можна проїхати вільно.
Нагадаємо, у Києві скасували кілька рейсів електрички.