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В Киеве утренние пробки парализовали движение авто

Киев • УНН

 • 12584 просмотра

КИЕВ. 19 июня. УНН. На дорогах Киева по состоянию на 8:45 наблюдается значительное затруднение движения автотранспорта. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.

В Киеве утренние пробки парализовали движение авто

Так, высокий уровень пробок заметен на проспекте Победы, от станции метро "Шулявская" в направлении станции метро "Житомирская", на Воздухофлотском проспекте и проспекте Леся Курбаса, улицах Вадима Гетьмана, Юрия Ильенко, Вячеслава Черновола, бульваре Тараса Шевченко, Владимирском спуске, Набережном шоссе, проспекте Валерия Лобановского.

Кроме того, значительное затруднение движения наблюдается на Большой окружной дороге, Голосеевском проспекте, улицах Жилянской, Саксаганского, Сечевых Стрельцов, Набережно-Крещатицкой, Новоконстантиновской, Нижний Вал.

На левом берегу значительное усложнение движения заметно на проспектах Генерала Ватутина, Освободителей, Николая Бажана, Соборности, улицах Миропольской, Центральной, Анны Ахматовой, Днепровской и Русановской набережных, Харьковском и Дарницком шоссе, Броварском проспекте.

На мосту Патона, Северном, Южном и Дарницком мостах пробки наблюдаются в сторону правого берега. На мосту Метро можно проехать свободно.

Напомним, в Киеве отменили несколько рейсов электрички.

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