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У Києві п'яна мати загубила малолітню дитину

Київ • УНН

 • 10968 перегляди

КИЇВ. 2 вересня. УНН. У Києві правоохоронці розшукали малолітню дитину, яку загубила п’яна мати. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу поліції Києва.

У Києві п'яна мати загубила малолітню дитину

"У Києві правоохоронці розшукали малолітню дитину, яку загубила п’яна мати... Вчора (31 серпня), біля 21:30 до чергової частини Дарницького управління поліції надійшла інформація про зникнення малолітньої дитини. Мати дівчинки повідомила, що вони відпочивали у Парку партизанської слави та пів години тому при невідомих обставинах зникла її донька”, — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що на місці події поліцейські встановили, що заявниця, 34-літня мешканка Київської області, приїхала з донькою до столиці провідати родичів. Дорослі під час спілкування не помітили зникнення дівчинки.

Як повідомив начальник сектору ювенальної превенції Дарницького управління поліції Олександр Міщенко, дитину знайшли протягом восьми годин пошуків.

“Вранці (1 вересня) першого вересня ми розшукали дівчинку у Деснянському районі у жінки, з якою працює її матір. З’ясувалося, що біля 16.00 год. під час святкування зустрічі з родичами, жінка залишила доньку на вулиці Вересневій. Дівчинка пішла в район станції метро Харківська, де працює її матір продавцем та зустріла там знайому жінку. Вона намагалася зв’язатися з родичами дівчинки, але на дзвінки ніхто не відповідав”, — розповів Міщенко.

Також правоохоронці передали дитину матері та склали на неї адміністративний протокол за ст. 184 (Невиконання батьками обов’язків щодо виховання дітей) Кодексу України про адміністративні правопорушення, санкція якої передбачає сплату штрафу.

Окрім того, адміністративні матеріали направлено до суду для прийняття рішення згідно чинного законодавства.

Нагадаємо, на Закарпатті вночі загубився 2-річний хлопчик.

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