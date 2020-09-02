В Киеве пьяная мать потеряла малолетнего ребенка

“В Киеве правоохранители разыскали малолетнего ребенка, которого потеряла пьяная мать... Вчера (31 августа), в 21:30 в дежурную часть Дарницкого управления полиции поступила информация о пропаже малолетнего ребенка. Мать девочки сообщила, что они отдыхали в Парке партизанской славы и пол часа назад при неизвестных обстоятельствах исчезла ее дочь”, — говорится в сообщении.

Сообщается, что на месте происшествия полицейские установили, что заявительница, 34-летняя жительница Киевской области, приехала с дочкой в столицу навестить родственников. Взрослые во время общения не заметили исчезновения девочки.

Как сообщил начальник сектора ювенальной превенции Дарницкого управления полиции Александр Мищенко, ребенка нашли в течение восьми часов поисков.

“Утром (1 сентября) первого сентября мы разыскали девочку в Деснянском районе у женщины, с которой работает ее мать. Выяснилось, что в 16.00. во время празднования встречи с родственниками, женщина оставила дочь на улице Сентябрьской. Девочка пошла в район станции метро Харьковская, где работает ее мать продавцом и встретила там знакомую женщину. Она пыталась связаться с родственниками девочки, но на звонки никто не отвечал”, — рассказал Мищенко.

Также правоохранители передали ребенка матери и составили на нее административный протокол по ст. 184 (Неисполнение родителями обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях, санкция которой предусматривает уплату штрафа.

Кроме того, административные материалы направлены в суд для принятия решения согласно действующему законодательству.

Напомним, на Закарпатье ночью потерялся 2-летний мальчик.