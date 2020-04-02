У Києві псевдорадник голови ОП вимагав 200 тисяч доларів за призначення на посаду
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. У Києві затримали превдорадника голови Офісу Президента, який вимагав 200 тисяч доларів за призначення потерпілого на керівну посаду в Державному агентстві лісових ресурсів України та вирішення питання щодо непритягнення до кримінальної відповідальності за результатами перевірки на його підприємстві. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ДБР.
«Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, спільно з працівниками Департаменту стратегічних розслідувань Націполіції України, затримали представника громадської організації під час одержання 100 000 доларів США шахрайським шляхом (ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України)», - сказано у повідомленні.
За попередньою інформацією, представник громадської організації, представляючись уповноваженим від голови Офісу Президента України, Генерального прокурора, секретаря РНБО та нового керівництва Державного бюро розслідувань, намагався шахрайськими методами заволодіти коштами колишнього директора держпідприємства.
Зазначається, що зокрема громадянин вимагав 100 000 доларів США за вирішення питання щодо непритягнення до кримінальної відповідальності за результатами перевірки Держаудитслужби на підприємстві. Ще 100 000 доларів США за вирішення питання щодо призначення потерпілого на керівну посаду в Державному агентстві лісових ресурсів України.
Слідчі ДБР затримали псевдоактивіста 2 квітня 2020 року під час одержання ним першої частини коштів у сумі 100 000 доларів США в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Затриманому повідомлено про підозру. Наразі подано клопотання щодо обрання відносно нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
У разі доведення вини, затриманому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна.
Нагадаємо, співробітники СБУ затримали чоловіків, що вимагали від бізнесменів гроші за “допомогу” у призначенні на посади очільників Житомирської та Миколаївської ОДА.