У Києві псевдорадник голови ОП вимагав 200 тисяч доларів за призначення на посаду

КИЇВ. 2 квітня. УНН. У Києві затримали превдорадника голови Офісу Президента, який вимагав 200 тисяч доларів за призначення потерпілого на керівну посаду в Державному агентстві лісових ресурсів України та вирішення питання щодо непритягнення до кримінальної відповідальності за результатами перевірки на його підприємстві. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ДБР.