В Киеве псевдосоветник председателя ОП требовал 200 тыс. долларов за назначение на должность

КИЕВ. 2 апреля. УНН. В Киеве задержали псевдосоветника председателя Офиса Президента, который требовал 200 тыс. долларов за назначение потерпевшего на руководящую должность в Государственном агентстве лесных ресурсов Украины и решения вопроса о непривлечении к уголовной ответственности по результатам проверки на его предприятии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГБР.