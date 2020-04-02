В Киеве псевдосоветник председателя ОП требовал 200 тыс. долларов за назначение на должность
Киев • УНН
КИЕВ. 2 апреля. УНН. В Киеве задержали псевдосоветника председателя Офиса Президента, который требовал 200 тыс. долларов за назначение потерпевшего на руководящую должность в Государственном агентстве лесных ресурсов Украины и решения вопроса о непривлечении к уголовной ответственности по результатам проверки на его предприятии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГБР.
“Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Киеве совместно с работниками Департамента стратегических расследований Нацполиции Украины задержали представителя общественной организации при получении 100 тыс. долларов мошенническим путем (ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины)”, — сказано в сообщении.
По предварительной информации, представитель общественной организации, представляясь уполномоченным от председателя Офиса Президента Украины, Генерального прокурора, секретаря СНБО и нового руководства Государственного бюро расследований, пытался мошенническим методами завладеть средствами бывшего директора госпредприятия.
Отмечается, что в том числе гражданин требовал 100 тыс. долларов за решение вопроса о непривлечение к уголовной ответственности по результатам проверки Госаудитслужбы на предприятии. Еще 100 тыс. долларов за решение вопроса о назначении потерпевшего на руководящую должность в Государственном агентстве лесных ресурсов Украины.
Следователи ГБР задержали псевдоактивиста 2 апреля 2020 года во время получения им первой части средств в сумме 100 тыс. долларов в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Задержанному сообщено о подозрении. Сейчас подано ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей.
В случае доказательства вины, задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.
Напомним, сотрудники СБУ задержали мужчин, которые требовали от бизнесменов деньги за “помощь” в назначении на должности руководителей Житомирской и Николаевской ОГА.