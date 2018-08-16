У Києві пройшло чергове тренування до військового параду з нагоди Дня Незалежності
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. У Києві на злітно-посадковій смузі аеродрому Київського державного авіаційного заводу "АВІАНТ" пройшло чергове спільне тренування силових структур перед військовим парадом з нагоди 27-ї річниці Незалежності України. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Міноборони.
Такі масштабні репетиції проходять вже декілька разів. Крім того, ще тричі відбудуться тренування на головній вулиці столиці — Хрещатику.
Нагадаємо, Київ відсвяткує День Державного Прапора та 27-у річницю незалежності України низкою заходів.
Серед основних заходів, зокрема, 23 серпня традиційно відбудеться Церемонія урочистого підняття Державного Прапора України біля будівлі Київської міської державної адміністрації та в районах Києва.
24 серпня у Соборі Святої Софії Національного заповідника “Софія Київська” пролунає Молебень за Україну й український народ. Керівники держави та міста покладуть квіти до пам’ятників Тарасові Шевченку і Михайлові Грушевському, вшанують пам’ять героїв Небесної Сотні на вул. Інститутській.
Цього року до 100-річчя відродження української державності передбачено парад військ “Марш нової армії”. Також на Майдані Незалежності художні колективи силових структур привітають українців тематичним концертом “Пісня за волю України”.