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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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У Києві пройшло чергове тренування до військового параду з нагоди Дня Незалежності

Київ • УНН

 • 27349 перегляди

КИЇВ. 16 серпня. УНН. У Києві на злітно-посадковій смузі аеродрому Київського державного авіаційного заводу "АВІАНТ" пройшло чергове спільне тренування силових структур перед військовим парадом з нагоди 27-ї річниці Незалежності України. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Міноборони.

У Києві пройшло чергове тренування до військового параду з нагоди Дня Незалежності

Такі масштабні репетиції проходять вже декілька разів. Крім того, ще тричі відбудуться тренування на головній вулиці столиці — Хрещатику.

Нагадаємо, Київ відсвяткує День Державного Прапора та 27-у річницю незалежності України низкою заходів.

Серед основних заходів, зокрема, 23 серпня традиційно відбудеться Церемонія урочистого підняття Державного Прапора України біля будівлі Київської міської державної адміністрації та в районах Києва.

24 серпня у Соборі Святої Софії Національного заповідника “Софія Київська” пролунає Молебень за Україну й український народ. Керівники держави та міста покладуть квіти до пам’ятників Тарасові Шевченку і Михайлові Грушевському, вшанують пам’ять героїв Небесної Сотні на вул. Інститутській.

Цього року до 100-річчя відродження української державності передбачено парад військ “Марш нової армії”. Також на Майдані Незалежності художні колективи силових структур привітають українців тематичним концертом “Пісня за волю України”.

Українські Національні Новини

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