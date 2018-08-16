В Киеве прошла очередная тренировка к военному параду по случаю Дня Независимости

Такие масштабные репетиции проходят уже несколько раз. Кроме того, еще трижды состоятся тренировки на главной улице столицы - Крещатике.

Напомним, Киев отпразднует День Государственного Флага и двадцать седьмую годовщину Независимости Украины рядом мероприятий.

Среди основных мероприятий, в частности, 23 августа традиционно состоится Церемония торжественного поднятия Государственного Флага Украины возле здания Киевской городской государственной администрации и в районах Киева.

24 августа во Соборе Святой Софии Национального заповедника "София Киевская" прозвучит Молебен за Украину и украинский народ. Руководители государства и города возложат цветы к памятникам Тарасу Шевченко и Михаилу Грушевскому, почтят память героев Небесной Сотни на ул. Институтской.

В этом году к 100-летию возрождения украинской государственности предусмотрено парад войск "Марш новой армии". Также на Майдане Независимости художественные коллективы силовых структур приветствуют украинцев тематическим концертом "Песня за свободу Украины".