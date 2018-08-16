В Киеве прошла очередная тренировка к военному параду по случаю Дня Независимости
Киев • УНН
КИЕВ. 16 августа. УНН. В Киеве на взлетно-посадочной полосе аэродрома Киевского государственного авиационного завода "АВИАНТ" прошла очередная совместная тренировкв силовых структур перед военным парадом по случаю 27-й годовщины Независимости Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
Такие масштабные репетиции проходят уже несколько раз. Кроме того, еще трижды состоятся тренировки на главной улице столицы - Крещатике.
Напомним, Киев отпразднует День Государственного Флага и двадцать седьмую годовщину Независимости Украины рядом мероприятий.
Среди основных мероприятий, в частности, 23 августа традиционно состоится Церемония торжественного поднятия Государственного Флага Украины возле здания Киевской городской государственной администрации и в районах Киева.
24 августа во Соборе Святой Софии Национального заповедника "София Киевская" прозвучит Молебен за Украину и украинский народ. Руководители государства и города возложат цветы к памятникам Тарасу Шевченко и Михаилу Грушевскому, почтят память героев Небесной Сотни на ул. Институтской.
В этом году к 100-летию возрождения украинской государственности предусмотрено парад войск "Марш новой армии". Также на Майдане Независимости художественные коллективы силовых структур приветствуют украинцев тематическим концертом "Песня за свободу Украины".