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У Києві пройшли міжнародні велозмагання “Race Horizon Park Maidan”

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 травня. УНН. У Києві пройшов другий день міжнародних велозмагань Race Horizon Park 2017, повідомляє кореспондент УНН.

У Києві пройшли міжнародні велозмагання “Race Horizon Park Maidan”

У рамках "Race Horizon Park" відбувся чоловічий та жіночий заїзди.

Учасники стартували біля Київської міської державної адміністрації. Маршрут складав 19 км та проходив через Європейську площу по вул. Хрещатик, бул. тараса Шевченка, пр. Перемоги. Розвертались спортсмени біля м. Нивки, звідти – тим самим маршрутом поверталися на Хрещатик. Загальна кількість кіл у чоловічому змаганні – 8 (загальна дистанція становить 152 км), у жіночому – 4 ( загалом 76 км). На час змагань рух транспорту цими вулицями був частково перекритий.

Середня швидкість учасників становила 45 км/год.

У чоловічій гонці приймала участь 21 команда з 11 країн. Всього у чоловічому заїзді взяло участь 113 спортсменів.

Перше місце у "Race Horizon Park" виборов датчанин  Расмус Есмань Гіннеруп, друге - поляк Гжегож Степняк, третє - білорус Дмитро Жигунов. Українські спортсмени Віталій Буц і Юрій Метлушенко зайняли 4 та 5 місце відповідно.

Спеціальним гостем заходу був український велогонщик Андрій Гривко, який розігрва власну премію.

У жіночому заїзді стартували 11 команд за участі 57 спортсменок. Українські зірки велоспорту Валерія Кононенко, Ольга Шекель, чинна чемпіонка України Євгенія Висоцька, призер чемпіонату світу та Європейських ігор Ганна Соловей та минулорічна переможниця цієї гонки Тетяна Рябченко також приймали участь у заїзді. Проте, українським зіркам не вдалося взяти нагороди. Переможницею "Race Horizon Park" стала Альжбета Павлендова зі Словаччини. Друге місце взяла білоруска Таїсія Насковіч. Українка Марина Іванюк зайняла третє місце.

У неділю відбудуться останні старти в рамках "Race Horizon Park". Жінки проїдуть у Вишгородському районі Київської області, а чоловіки пройдуть гонку Classic дорогами Солом'янського району столиці.

Як раніше повідомляв УНН, у неділю рух транспорту в неділю перекриють на низці вулиць.

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