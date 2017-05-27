В Киеве прошли международные велосоревнования "Race Horizon Park Maidan"
Киев • УНН
КИЕВ. 27 мая. УНН. В Киеве прошел второй день международных велосоревнований Race Horizon Park 2017, сообщает корреспондент УНН.
В рамках "Race Horizon Park" состоялся мужской и женский заезды.
Участники стартовали возле Киевской городской государственной администрации. Маршрут составлял 19 км и проходил через Европейскую площадь по ул. Крещатик, бул. Тараса Шевченко, пр. Победы. Разворачивались спортсмены у м. Нивки, оттуда - тем же маршрутом возвращались на Крещатик. Общее количество кругов в мужском соревновании - 8 (общая дистанция составляет 152 км), в женском - 4 (всего 76 км). На время соревнований движение транспорта по этим улицам было частично перекрыто.
Средняя скорость участников составило 45 км/ч.
В мужской гонке принимала участие 21 команда из 11 стран. Всего в мужском заезде приняло участие 113 спортсменов.
Первое место в "Race Horizon Park" завоевал датчанин Расмус Эсмань Гиннеруп, второе - поляк Гжегож Степняк, третье - белорус Дмитрий Жигунов. Украинские спортсмены Виталий Буц и Юрий Метлушенко заняли 4 и 5 место соответственно.
Специальным гостем мероприятия был украинский велогонщик Андрей Гривко, который розигрва собственную премию.
В женском заезде стартовали 11 команд с участием 57 спортсменок. Украинские звезды велоспорта Валерия Кононенко, Ольга Шекель, действующая чемпионка Украины Евгения Высоцкая, призер чемпионата мира и Европейских игр Анна Соловей и прошлогодняя победительница этой гонки Татьяна Рябченко также принимали участие в заезде. Однако, украинским звездам не удалось взять награды. Победительницей "Race Horizon Park" стала Альжбета Павлендова из Словакии. Второе место взяла белоруска Таисия Наскович. Украинка Марина Иванюк заняла третье место.
В воскресенье состоятся последние старты в рамках "Race Horizon Park". Женщины проедут в Вышгородском районе Киевской области, а мужчины пройдут гонку Classic дорогами Соломенского района столицы.
Как ранее сообщал, в воскресенье движение транспорта в воскресенье перекроют на ряде улиц.