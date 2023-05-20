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У Києві пройшла урочиста хода "Чекаємо додому захисників Маріуполя"

У Києві пройшла урочиста хода "Чекаємо додому захисників Маріуполя"

Київ • УНН

 • 726822 перегляди

КИЇВ. 20 травня. УНН. У Києві до дня, коли останній оборонець міста Маріуполя Донецької області вийшов з "Азовсталі", пройшла урочиста хода "Чекаємо додому захисників Маріуполя". Про це інформує УНН, посилаючись на сторінку Патронатної служби Азову у Telegram.

Деталі

Патронатна служба нагадала, що захисники Маріуполя тримали оборону міста в умовах безперервних боїв і бомбардувань 86 днів. Зазначається, що на сьогодні близько 700 азовців залишаються у російському полоні.

Цитата

"Все, що ми робимо нині, має на меті одне - звільнити кожного з них. І навіть якщо весь світ залишить нас, перестане підтримувати, ми не припинимо боротись. Бо маємо за кого. Ми не знатимемо спокою, поки бодай один боєць "Азову" лишатиметься у полоні. Бо найголовніше для нас - було і є - не підвести свого побратима, не відступити тоді, коли він розраховує на допомогу", - йдеться в повідомленні.

Доповнення

Бої за Маріуполь розпочалися у перший день повномасштабного вторгнення рф, 24 лютого. Вже 2 березня місто було повністю оточене. У середині квітня єдиним центром спротиву залишився комбінат "Азовсталь", куди проривалися усі українські підрозділи, що були у місті. Оборону міста здійснювали: полк "Азов", морські піхотинці, прикордонники, нацвардійці, поліцейські. 

Також на комбінаті перебували цивільні, які ховалися від обстрілів та бомбардувань. Їх евакуювали на початку травня, а з 16 травня за наказом президента України Володимира Зеленського з "Азовсталі" почали виходити українські бійці. Останній захисник покинув комбінат 20 травня.

Нагадаємо

Радник мера міста Маріуполь Петро Андрющенко показав, що приніс місту "русский мир" за рік окупації.

Українські Національні Новини

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