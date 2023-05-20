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В Киеве прошло торжественное шествие "Ждем домой защитников Мариуполя"

В Киеве прошло торжественное шествие "Ждем домой защитников Мариуполя"

Киев • УНН

 • 726822 просмотра

КИЕВ. 20 мая. УНН. В Киеве ко дню, когда последний защитник города Мариуполя Донецкой области вышел из "Азовстали", прошло торжественное шествие "Ждем домой защитников Мариуполя". Об этом информирует УНН, ссылаясь на страницу Патронатной службы Азова в Telegram.

Детали

Патронатная служба напомнила, что защитники Мариуполя держали оборону города в условиях непрерывных боев и бомбардировок 86 дней. Отмечается, что на сегодня около 700 азовцев остаются в российском плену.

Цитата

"Все, что мы делаем сейчас, имеет целью одно - освободить каждого из них. И даже если весь мир оставит нас, перестанет поддерживать, мы не прекратим бороться. Потому что у нас есть за кого. Мы не будем знать покоя, пока хотя бы один боец "Азова" будет оставаться в плену. Потому что самое главное для нас - было и есть - не подвести своего собрата, не отступить тогда, когда он рассчитывает на помощь", - говорится в сообщении.

Дополнение

Бои за Мариуполь начались в первый день полномасштабного вторжения рф, 24 февраля. Уже 2 марта город был полностью окружен. В середине апреля единственным центром сопротивления остался комбинат "Азовсталь", куда прорывались все украинские подразделения, которые были в городе. Оборону города осуществляли: полк "Азов", морские пехотинцы, пограничники, нацгвардейцы, полицейские. 

Также на комбинате находились гражданские, которые укрывались от обстрелов и бомбардировок. Их эвакуировали в начале мая, а с 16 мая по приказу президента Украины Владимира Зеленского с "Азовстали" начали выходить украинские бойцы. Последний защитник покинул комбинат 20 мая.

Напомним

Советник мэра города Мариуполь Петр Андрющенко показал, что принес городу "русский мир" за год оккупации.

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