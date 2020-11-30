У Києві протягом вихідних складено понад 400 адмінпротоколів за порушення карантинних обмежень

"Типовими порушеннями була робота закладів попри "карантин вихідного дня" та відсутність захисних масок у відвідувачів", - повідомили в поліції.

Так, протягом останніх вихідних перевірено 1510 закладів господарської діяльності - це розважальні заклади, заклади громадського харчування, торгово-розважальні центри тощо.

За результатами цих перевірок на посадових осіб складено 198 адмінпротоколів за ч. 1 ст. 44-3 (Порушення правил карантину людей) Кодексу України про адміністративні правопорушення. За це передбачено накладення штрафу від 34 до 170 тисяч гривень.

"Також, у закладах господарської діяльності поліцейські перевіряли громадян на предмет носіння засобів індивідуального захисту. Відтак, за порушення вимог ч. 2 ст. 44-3 КУпАП складено 208 адміністративних протоколів, що передбачає штраф від 170 до 255 гривень", - зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, у Києві зачинили низку нічних закладів за порушення “карантину вихідного дня”.