В Киеве на выходных составлено более 400 админпротоколов за нарушение карантинных ограничений
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Из-за нарушения карантина в столице в течение 28-29 ноября было составлено 406 админстративних протоколов. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Киеве.
"Типичными нарушениями была работа учреждений несмотря на "карантин выходного дня" и отсутствие защитных масок у посетителей", - сообщили в полиции.
Так, в течение последних выходных проверено 1510 учреждений хозяйственной деятельности - это развлекательные заведения, заведения общественного питания, торгово-развлекательные центры.
По результатам этих проверок на должностных лиц составлено 198 админпротоколов по ч. 1 ст. 44-3 (Нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях. За это предусмотрено наложение штрафа от 34 до 170 тысяч гривен.
"Также, в учреждениях хозяйственной деятельности полицейские проверяли граждан на предмет ношения средств индивидуальной защиты. Поэтому, за нарушение требований ч. 2 ст. 44-3 КУоАП составлено 208 административных протоколов, что предусматривает штраф от 170 до 255 гривен", - отмечается в сообщении.
Напомним, в Киеве закрыли ряд ночных заведений за нарушение "карантина выходного дня".