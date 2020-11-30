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В Киеве на выходных составлено более 400 админпротоколов за нарушение карантинных ограничений

В Киеве на выходных составлено более 400 админпротоколов за нарушение карантинных ограничений

Киев • УНН

 • 12340 просмотра

КИЕВ. 30 ноября. УНН. Из-за нарушения карантина в столице в течение 28-29 ноября было составлено 406 админстративних протоколов. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Киеве.

"Типичными нарушениями была работа учреждений несмотря на "карантин выходного дня" и отсутствие защитных масок у посетителей", - сообщили в полиции.

Так, в течение последних выходных проверено 1510 учреждений хозяйственной деятельности - это развлекательные заведения, заведения общественного питания, торгово-развлекательные центры.

По результатам этих проверок на должностных лиц составлено 198 админпротоколов по ч. 1 ст. 44-3 (Нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях. За это предусмотрено наложение штрафа от 34 до 170 тысяч гривен.

"Также, в учреждениях хозяйственной деятельности полицейские проверяли граждан на предмет ношения средств индивидуальной защиты. Поэтому, за нарушение требований ч. 2 ст. 44-3 КУоАП составлено 208 административных протоколов, что предусматривает штраф от 170 до 255 гривен", - отмечается в сообщении.

Напомним, в Киеве закрыли ряд ночных заведений за нарушение "карантина выходного дня".

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