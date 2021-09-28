У Києві протягом минулої доби від COVID-19 померло четверо людей, захворіло понад 460
Київ • УНН
КИЇВ. 28 вересня. УНН. У столиці протягом минулої доби виявили 461 хворого на коронавірус. Четверо людей померли. Про це повідомив мер міста Віталій Кличко, інформує УНН.
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“461 підтверджений випадок захворювання на коронавірус за добу у столиці. Четверо людей померли. Усього за період пандемії в Києві 5378 летальних випадків від вірусу. А підтверджених випадків захворювання на сьогодні — 233 317”, — ідеться у повідомленні.
Деталі
Протягом минулої доби у Києві на COVID-19 захворіли: 247 жінок віком від 18 до 84 років, 158 чоловіків віком від 18 до 91 року, 27 дівчаток віком від 1 місяця до 17 років і 29 хлопчиків віком від 3 місяців до 17 років.
До лікарень столиці госпіталізували 57 хворих на коронавірус, а також 156 осіб із підозрою на COVID-19 та пневмоніями. Одужало протягом минулої доби 219 людей. Загалом подолало вірус 220 177 мешканців столиці.
Найбільше випадків захворювання виявили у Дарницькому районі — 66, Солом’янському — 65, Голосіївському — 55 випадків.
Додамо
Протягом 27 вересня в Україні зареєстрували 6 552 нових підтверджених випадків COVID-19. До лікарень госпіталізували 1 288, летальних випадків — 143.
Упродовж минулої доби в Україні проти коронавірусу було щеплено 119 378 осіб. Із них першою дозою вакциновано — 70 004 осіб, завершили вакцинацію (ввели дві дози) — 49 374 людини. Загалом від початку кампанії зроблено 12,3 млн щеплень.