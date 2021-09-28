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В Киеве за прошедшие сутки от COVID-19 умерло четыре человека, заболело более 460

В Киеве за прошедшие сутки от COVID-19 умерло четыре человека, заболело более 460

Киев  •  УНН

 • 17811 просмотра

КИЕВ. 28 сентября. УНН. В столице за прошедшие сутки обнаружили 461 больного коронавирусом. Четыре человека умерли. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко, информирует УНН.

Цитата

“461 подтвержденный случай заболевания коронавирусом за сутки в столице. Четыре человека умерли. Всего за период пандемии в Киеве 5378 летальных случаев от вируса. А подтвержденных случаев заболевания сегодня — 233 317”, — говорится в сообщении.

Детали

За прошедшие сутки в Киеве на COVID-19 заболели: 247 женщин в возрасте от 18 до 84 лет, 158 мужчин в возрасте от 18 до 91 года, 27 девочек в возрасте от 1 месяца до 17 лет и 29 мальчиков в возрасте от 3 месяцев до 17 лет.

В больницы столицы госпитализировали 57 больных коронавирусом, а также 156 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями. Выздоровели за прошедшие сутки 219 человек. В общем преодолели вирус 220 177 жителей столицы.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе — 66, Соломенском — 65, Голосеевском — 55 случаев.

Добавим

В течение 27 сентября в Украине зарегистрировали 6552 новых подтвержденных случаев COVID-19. В больницы были госпитализированы 1288, летальных случаев — 143.

За прошедшие сутки в Украине от коронавируса было привито 119 378 человек. Из них первой дозой вакцинировано — 70 004 человек, завершили вакцинацию (ввели две дозы) — 49 374 человека. Всего с начала кампании сделано 12,3 млн прививок.

Украинские Национальные Новости

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