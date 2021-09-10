У Києві протягом минулої доби понад 400 хворих на COVID-19. Троє людей померли
Київ • УНН
КИЇВ. 10 вересня. УНН. У столиці протягом минулої доби виявили 406 хворих на коронавірус. Троє людей померли. Про це повідомив мер міста Віталій Кличко, інформує УНН.
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Протягом минулої доби у Києві на COVID-19 захворіли: 199 жінок віком від 18 до 89 років, 167 чоловіків віком від 18 до 90 років, 20 дівчаток віком від 1 до 17 років та 20 хлопчиків віком від 2 місяців до 17 років.
До лікарень столиці госпіталізували 88 хворих на коронавірус. Одужало протягом минулої доби 229 людей.
Найбільше випадків захворювання виявили у Солом’янському районі — 82, Дарницькому — 67, Святошинському — 60 випадків.
Від початку пандемії в Києві від коронавірусу померло 5298 людей. Підтверджених випадків захворювання станом на сьогодні — 227 132. Подолали вірус 217 929 мешканців столиці.
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