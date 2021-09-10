В Киеве за прошедшие сутки более 400 больных COVID-19. Три человека умерли
Киев • УНН
КИЕВ. 10 сентября. УНН. В столице за прошедшие сутки обнаружили 406 больных коронавирусом. Три человека умерли. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко, информирует УНН.
Детали
За прошедшие сутки в Киеве на COVID-19 заболели: 199 женщин в возрасте от 18 до 89 лет, 167 мужчин в возрасте от 18 до 90 лет, 20 девочек в возрасте от 1 до 17 лет и 20 мальчиков в возрасте от 2 месяцев до 17 лет.
В больницы столицы госпитализировали 88 больных коронавирусом. Выздоровели за прошедшие сутки 229 человек.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Соломенском районе — 82, Дарницком — 67, Святошинском — 60 случаев.
С начала пандемии в Киеве от коронавируса умерли 5298 человек. Подтвержденных случаев заболевания на сегодня — 227 132. Преодолели вирус 217 929 жителей столицы.
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