У Києві прорвало трубу з гарячою водою - ДСНС
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня УНН. У Голосіївському районі міста Києва прорвало трубу з гарячою водою. Про це в коментарі УНН повідомила речник ГУ ДСНС в м.Києві Світлана Водолага.
“За попередніми даними там (в Голосіївському районі — ред.) стався прорив труби з гарячою водою, тепломережа скоріш за все”, — розповіла С.Водолага.
Очевидці повідомляють, що прорвало трубу діаметром 2000 мм.
“Фонтан води сягнув 7-го поверху. Потрощена техніка та житло. Людей відселяють, їм потрібна допомога”, — пише один з очевидців Олександр Гусєв у Facebook.
Нагадаємо, 19 травня у Києві через прорив тепломережі на проспекті Героїв Сталінграда провалився асфальт.