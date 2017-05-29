В Киеве прорвало трубу с горячей водой - ГСЧС

"По предварительным данным там (в Голосеевском районе - ред.) произошел прорыв трубы с горячей водой, теплосеть скорее всего", - рассказала С.Водолага.

Очевидцы сообщают, что прорвало трубу диаметром 2000 мм.

"Фонтан воды достиг 7-го этажа. Разбита техника и жилье. Людей выселяют, им нужна помощь", - пишет один из очевидцев Александр Гусев в Facebook.

Напомним, 19 мая в Киеве из-за прорыва теплосети на проспекте Героев Сталинграда провалился асфальт.