В Киеве прорвало трубу с горячей водой - ГСЧС
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая УНН. В Голосеевском районе города Киева прорвало трубу с горячей водой. Об этом в комментарии УНН сообщила пресс-секретарь ГУ ГСЧС в Киеве Светлана Водолага.
"По предварительным данным там (в Голосеевском районе - ред.) произошел прорыв трубы с горячей водой, теплосеть скорее всего", - рассказала С.Водолага.
Очевидцы сообщают, что прорвало трубу диаметром 2000 мм.
"Фонтан воды достиг 7-го этажа. Разбита техника и жилье. Людей выселяют, им нужна помощь", - пишет один из очевидцев Александр Гусев в Facebook.
Напомним, 19 мая в Киеве из-за прорыва теплосети на проспекте Героев Сталинграда провалился асфальт.