У Києві прорив теплотраси біля мосту Патона - частина будинків без опалення та гарячої води

$41.320.06
44.630.03
ukru
"Це не про тиск на аптеки, це про чесні правила гри для всіх учасників ринку": нардеп Кузьміних про нове регулювання фармринку
Ексклюзив
15:18 • 83678 перегляди

"Це не про тиск на аптеки, це про чесні правила гри для всіх учасників ринку": нардеп Кузьміних про нове регулювання фармринку

Ексклюзив
13:51 • 144994 перегляди

Ціна на оренду квартир у Києві перевищила довоєнний рівень: чого чекати далі

13:29 • 93108 перегляди

Грузія скоротила термін безвізу для українців з трьох до одного року

Ексклюзив
3 квітня, 09:14 • 321281 перегляди

Торговельна війна США: експерти пояснили наслідки для України та самої Америки

3 квітня, 08:00 • 164410 перегляди

Великодній кошик: у скільки обійдеться цього року

3 квітня, 06:50 • 139535 перегляди

"Складно, але не критично": в уряді оцінили мита Трампа для України і працюють над кращими умовами

Ексклюзив
3 квітня, 06:00 • 193440 перегляди

Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила, як зміниться ринок після легалізації криптовалют в Україні

2 квітня, 19:23 • 122723 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

2 квітня, 18:52 • 107681 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

2 квітня, 17:00 • 104521 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
 м/с
52 %
753 мм
Ясно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини

Nintendo Switch 2: дата виходу, ціна та характеристики нової консолі

3 квітня, 09:11 • 121957 перегляди

Вийшов новий трейлер "Світ Юрського періоду: Відродження": Скарлетт Йоганссон вперше з'явиться у франшизі

3 квітня, 10:44 • 122902 перегляди

"Сімпсони" отримають продовження ще на 4 сезони

3 квітня, 12:01 • 32656 перегляди

Здешевшали не всі: в Україні зросли ціни на ліки, що не увійшли до списку МОЗ

13:03 • 139596 перегляди

“Мамкині досягнення”: Дума досі вписує яхту медведчука в успішні кейси АРМА

15:43 • 63472 перегляди
Публікації

“Мамкині досягнення”: Дума досі вписує яхту медведчука в успішні кейси АРМА

15:43 • 64278 перегляди

"Це не про тиск на аптеки, це про чесні правила гри для всіх учасників ринку": нардеп Кузьміних про нове регулювання фармринку
Ексклюзив

15:18 • 83674 перегляди

Ціна на оренду квартир у Києві перевищила довоєнний рівень: чого чекати далі
Ексклюзив

13:51 • 144985 перегляди

Здешевшали не всі: в Україні зросли ціни на ліки, що не увійшли до списку МОЗ

13:03 • 140348 перегляди

Торговельна війна США: експерти пояснили наслідки для України та самої Америки
Ексклюзив

3 квітня, 09:14 • 321269 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Джорджа Мелоні

Андрій Сибіга

Олександр Штубб

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Франція

Німеччина

Реклама
УНН Lite

Девід Швіммер заявив, що не міг слухати культову пісню з "Друзів", відколи пішов з шоу

16:23 • 16702 перегляди

"Шедевр": кіностудія прорекламувала епічну адаптацію "Одіссеї" від Нолана

15:47 • 18710 перегляди

"Дружба на все життя": британців розчулило відео з маленькою принцесою Шарлоттою та її кузиною

13:52 • 25837 перегляди

"Сімпсони" отримають продовження ще на 4 сезони

3 квітня, 12:01 • 33226 перегляди

Вийшов новий трейлер "Світ Юрського періоду: Відродження": Скарлетт Йоганссон вперше з'явиться у франшизі

3 квітня, 10:44 • 123470 перегляди
Актуальне

Старлінк

Шахед-136

The Guardian

YouTube

The Washington Post

У Києві прорив теплотраси біля мосту Патона - частина будинків без опалення та гарячої води

Київ • УНН

 • 21956 перегляди

КИЇВ. 1 грудня. УНН. У Києві біля моста Патона виявили пошкодження тепломережі, внаслідок чого 7 будинків залишилися без опалення та гарячої води. Про це у коментарі кореспонденту УНН повідомили у пресслужбі КП "Київтеплоенерго".

У Києві прорив теплотраси біля мосту Патона - частина будинків без опалення та гарячої води

"1 грудня виявлено експлуатаційне пошкодження тепломережі за адресою: вулиця Старонаводницька, 40. У результаті пошкодження відбувся витік теплоносія на проїжджу частину. Аварійна бригада "Київтеплоенерго" локалізувала місце пошкодження і розпочала ремонтні роботи. Завершити їх планують упродовж доби", - зазначили у Київтеплоенерго.

Повідомляється, що тимчасово послуги з централізованого опалення та гарячого водопостачання припинено до 7 житлових будинків.

"Рік введення трубопроводу в експлуатацію – 1986, діаметр – 250 мм. У місті Києві 80% теплових мереж вичерпали свій нормативний термін експлуатації і потребують заміни", - додали у пресслужбі.

Нагадаємо, на столичному мосту імені Патона у березні стався прорив теплотраси

Окрім того, у червні цього року на столичному мосту імені Патона також стався прорив магістрального трубопроводу.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоКримінал та НП
Bitcoin
$81,824.70
Золото
$3,131.69
Tesla
$267.82
Brent
$70.25
S&P 500
$5,439.32
Газ TTF
$39.20
Ethereum
$1,776.46