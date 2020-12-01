У Києві прорив теплотраси біля мосту Патона - частина будинків без опалення та гарячої води
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. У Києві біля моста Патона виявили пошкодження тепломережі, внаслідок чого 7 будинків залишилися без опалення та гарячої води. Про це у коментарі кореспонденту УНН повідомили у пресслужбі КП "Київтеплоенерго".
"1 грудня виявлено експлуатаційне пошкодження тепломережі за адресою: вулиця Старонаводницька, 40. У результаті пошкодження відбувся витік теплоносія на проїжджу частину. Аварійна бригада "Київтеплоенерго" локалізувала місце пошкодження і розпочала ремонтні роботи. Завершити їх планують упродовж доби", - зазначили у Київтеплоенерго.
Повідомляється, що тимчасово послуги з централізованого опалення та гарячого водопостачання припинено до 7 житлових будинків.
"Рік введення трубопроводу в експлуатацію – 1986, діаметр – 250 мм. У місті Києві 80% теплових мереж вичерпали свій нормативний термін експлуатації і потребують заміни", - додали у пресслужбі.
Нагадаємо, на столичному мосту імені Патона у березні стався прорив теплотраси.
Окрім того, у червні цього року на столичному мосту імені Патона також стався прорив магістрального трубопроводу.